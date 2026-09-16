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16 сентября 2026, 11:18

Атака дронов на Киевщину: повреждено 17 объектов, есть пострадавший

16 сентября 2026, 11:18
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Иллюстративное фото: ГСЧС Киевщины
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В Киевской области в результате атак российских ударных беспилотников повреждены 17 объектов. Последствия были зафиксированы в Белоцерковском, Бориспольском, Броварском, Бучанском и Обуховском районах.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, повреждены восемь частных домов, пять транспортных средств, коммунальное учреждение, ангарное и производственное помещение.

В результате утренней атаки в Обуховском районе повреждены частный дом, трактор и автомобиль. Предварительно, водитель авто получил контузию из-за взрывной волны.

Информация о последствиях атаки уточняется. На местах работают оперативные службы.

Напомним, в ночь на 16 сентября РФ атаковала Украину 80 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 7 локациях, а также падение обломков сбитых целей на двух локациях.

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