Атака дронов на Киевщину: повреждено 17 объектов, есть пострадавший
В Киевской области в результате атак российских ударных беспилотников повреждены 17 объектов. Последствия были зафиксированы в Белоцерковском, Бориспольском, Броварском, Бучанском и Обуховском районах.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.
По его словам, повреждены восемь частных домов, пять транспортных средств, коммунальное учреждение, ангарное и производственное помещение.
В результате утренней атаки в Обуховском районе повреждены частный дом, трактор и автомобиль. Предварительно, водитель авто получил контузию из-за взрывной волны.
Информация о последствиях атаки уточняется. На местах работают оперативные службы.
Напомним, в ночь на 16 сентября РФ атаковала Украину 80 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 7 локациях, а также падение обломков сбитых целей на двух локациях.