Блогера Богдана Шелудяка оштрафовали на 5 миллионов
Известного блогера Богдана Шелудяка оштрафовали. Сумма штрафа превышает 5 миллионов гривен
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
Оказалось, что штраф Богдан Шелудяк получил за рекламу в социальных сетях. Штраф составляет 5,2 миллионов гривен. По словам представителей PlayCity (государственное агентство, регулирующее в Украине сферу азартных игр и лотерей) это произошло из-за незаконного продвижения азартных игр.
Сам Богдан Шелудяк пока не комментирует получение штрафа.
Напомним, ранее Богдан "Буше" Шелудяк признался, как живет после серьезного диагноза. Пока ему нужно регулярно проходить обследование.
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