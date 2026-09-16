Блогера Богдана Шелудяка оштрафовали на 5 миллионов

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Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Оказалось, что штраф Богдан Шелудяк получил за рекламу в социальных сетях. Штраф составляет 5,2 миллионов гривен. По словам представителей PlayCity (государственное агентство, регулирующее в Украине сферу азартных игр и лотерей) это произошло из-за незаконного продвижения азартных игр.

Сам Богдан Шелудяк пока не комментирует получение штрафа.

Напомним, ранее Богдан "Буше" Шелудяк признался, как живет после серьезного диагноза. Пока ему нужно регулярно проходить обследование.