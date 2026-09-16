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ГБР проводит масштабную спецоперацию "Стоп трафик" против незаконного обращения наркотиков, оружия и боеприпасов. Отдельно правоохранители проверяют возможные преступления в военной среде

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

В рамках операции отрабатываются материалы 26 уголовных производств.

По данным Бюро, уже задержаны и сообщения о подозрении. Также проводятся обыски, устанавливаются каналы снабжения и сбыта наркотиков, оружия и боеприпасов.

В ГБР отмечают, что задача операции состоит не только в разоблачении отдельных сбытчиков. Правоохранители устанавливают полную цепь незаконного трафика – источники поступления запрещенных веществ и оружия, организаторов схем, поставщиков, посредников и возможных должностных лиц, способствующих их деятельности.

Отдельное внимание уделяется каналам попадания оружия и наркотиков на нелегальный рынок, а также возможному распространению наркотических веществ среди военнослужащих.

В ГБР отмечают, что неконтролируемое обращение оружия и боеприпасов в условиях войны может создавать дополнительные риски для безопасности граждан, тогда как распространение наркотиков в военной среде представляет угрозу для дисциплины и безопасности подразделений.

Как известно, "Стоп трафик" стал третьей масштабной комплексной спецоперацией ГБР, направленной на системные проблемы в условиях войны.

Ранее Бюро проводило операции "Честный призыв", направленную на противодействие злоупотреблениям во время мобилизации и военного учета, и "Справедливость для бойцов" – по незаконному начислению боевых выплат.