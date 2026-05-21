21 мая 2026, 16:41

Апелляция не помогла: ВАКС оставил Ермаку залог в 140 млн грн

Фото: hromadske
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда не удовлетворила апелляционную жалобу Андрея Ермака по поводу избранной ему меры пресечения

Об этом сообщил корреспондент hromadske, передает RegioNews.

Таким образом, суд оставил в силе решение первой инстанции о содержании под стражей с альтернативой внесения залога в размере 140 миллионов гривен.

Во время рассмотрения защита просил признать подозрение необоснованным и отменить постановление о мере пресечения. В то же время прокуратура настаивала на увеличении залога до 180 миллионов гривен.

Сам Ермак заявил в суде, что выполняет все возложенные на него обязанности, а сумма собранных средств на залог даже превысила необходимый размер.

Напомним, утром 18 мая эксглава Офиса Президента Андрей Ермак вышел из СИЗО после того, как за него был внесен залог.

11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил, что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Также в этом деле подозреваемыми еще шесть человек . НАБУ и САП не назвали имена тех, кому вручили новые подозрения, но, по данным СМИ, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.

Читайте также: Скандал вокруг кооператива "Династия": детали строительства во время войны

12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
