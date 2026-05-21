Апелляция не помогла: ВАКС оставил Ермаку залог в 140 млн грн

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда не удовлетворила апелляционную жалобу Андрея Ермака по поводу избранной ему меры пресечения

Об этом сообщил корреспондент hromadske.

Таким образом, суд оставил в силе решение первой инстанции о содержании под стражей с альтернативой внесения залога в размере 140 миллионов гривен.

Во время рассмотрения защита просил признать подозрение необоснованным и отменить постановление о мере пресечения. В то же время прокуратура настаивала на увеличении залога до 180 миллионов гривен.

Сам Ермак заявил в суде, что выполняет все возложенные на него обязанности, а сумма собранных средств на залог даже превысила необходимый размер.

Напомним, утром 18 мая эксглава Офиса Президента Андрей Ермак вышел из СИЗО после того, как за него был внесен залог.

11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил, что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Также в этом деле подозреваемыми еще шесть человек . НАБУ и САП не назвали имена тех, кому вручили новые подозрения, но, по данным СМИ, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.

