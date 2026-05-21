Украли более 70 миллионов на еде для ВСУ: СБУ разоблачила дельцов - среди них экс-чиновник Минобороны

Военная контрразведка Службы безопасности совместно с БЭБ и при содействии Министра обороны Украины разоблачила масштабную схему хищения средств. Речь идет о государственных закупках для ВСУ

Правоохранители рассказали, что это расследование касается хищения 71 миллиона гривен на поставке оптовых партий продовольственных товаров для украинской армии в период 2022-2024 годов. Оказалось, что к схеме был причастен бывший глава Департамента государственных закупок Минобороны.

Экс-глава департамента привлек к схеме еще трех руководителей аффилированных коммерческих структур. Он организовывал заключение с ними договоров на поставку продовольствия в воинские части ВСУ на общую сумму почти 400 миллионов гривен. Однако продукция не отвечала установленным требованиям.

Дельцы искусственно удешевили себе стоимость товаров, а полученную разницу забрали себе. Все получили подозрения. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

