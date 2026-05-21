21 травня 2026, 16:41

Апеляція не допомогла: ВАКС залишив Єрмаку заставу у 140 млн грн

Фото: hromadske
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не задовольнила апеляційну скаргу Андрія Єрмака щодо обраного йому запобіжного заходу

Про це повідомив кореспондент hromadske, передає RegioNews.

Таким чином суд залишив чинним рішення першої інстанції про тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень.

Під час розгляду захист просив визнати підозру необґрунтованою та скасувати ухвалу про запобіжний захід. Натомість прокуратура наполягала на збільшенні застави до 180 мільйонів гривень.

Сам Єрмак заявив у суді, що виконує всі покладені на нього обов’язки, а сума зібраних коштів на заставу навіть перевищила необхідний розмір.

Нагадаємо, вранці 18 травня ексглава Офісу Президента Андрій Єрмак вийшов з СІЗО після того, як за нього внесли заставу.

11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".

Також у цій справі підозрюваними є ще шестеро людей. НАБУ та САП не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але, за даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.

Читайте також: Скандал навколо кооперативу "Династія": деталі будівництва під час війни

