Оккупанты ударили по аграрному бизнесу на Харьковщине
В Харьковской области в Большой Бабке российские войска 21 мая нанесли ракетный удар по территории аграрного предприятия
Об этом сообщила глава Чугуевской общины Галина Минаева, передает RegioNews .
В результате попадания было полностью уничтожено пустое складское помещение.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Пожар после удара не возник.
Напомним, что в четверг, 21 мая, в Сумах зафиксировано попадание в жилищный сектор Ковпаковского района.
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Апелляция не помогла: ВАКС оставил Ермаку залог в 140 млн грн
21 мая 2026, 16:41Обстрел Сум: шесть раненых, среди которых ребенок
21 мая 2026, 16:07"На подарки налоговикам": в Запорожье мошенники "развели" предпринимателей на 700 тысяч гривен
21 мая 2026, 15:59СБУ разнесла штаб ФСБ РФ: Зеленский показал видео
21 мая 2026, 15:50Российские войска ударили дроном по жилому дому в Дружковке
21 мая 2026, 15:27В Харькове разоблачили адвокатку, которая делала из мужчин отцов-одиночек
21 мая 2026, 14:55В Киеве чиновники "украли" выплаты детей-сирот
21 мая 2026, 14:30Пограничники показали, как уничтожили два склада горючего и обезвредили минные заграждения оккупантов
21 мая 2026, 14:22Просили не открывать дело: в Тернопольской области полицейского поймали на взятке
21 мая 2026, 13:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все блоги »