В Ровенской области мужчина жестоко расправился с односельчанкой
Трагедия произошла в Дубенщине. Мужчина вину не признает
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
Трагедия произошла 29 декабря в селе Сатиев. 37-летний мужчина в пьяном состоянии поссорился со знакомой. Во время конфликта он по меньшей мере четырежды ударил женщину по голове. В результате полученных травм 38-летняя женщина скончалась на месте.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, где она находится до сих пор. Расследование завершено. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, ранее во Львовской области правоохранители задержали женщину, которая до смерти избила иностранца. Все произошло из-за конфликта во время застолья. Тело мужчины нашли в доме в одном из поселков Яворивского района.
