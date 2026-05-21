В Ровенской области мужчина жестоко расправился с односельчанкой

Трагедия произошла 29 декабря в селе Сатиев. 37-летний мужчина в пьяном состоянии поссорился со знакомой. Во время конфликта он по меньшей мере четырежды ударил женщину по голове. В результате полученных травм 38-летняя женщина скончалась на месте.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, где она находится до сих пор. Расследование завершено. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

