В Харьковской области враг атаковал дроном приехавших на вызов полицейских

Сотрудники городского департамента чрезвычайных ситуаций эвакуировали двух полицейских, по служебному авто которых ударил российский FPV-дрон на кольцевой дороге Харькова

Об этом сообщил Харьковский городской совет, передает RegioNews .

"Сегодня утром враг нанес повторный удар по правоохранителям, работавшим на месте утренней вражеской атаки на грузовик. Во время следования на место происшествия сотрудники Департамента чрезвычайных ситуаций заметили этих полицейских. Правоохранители оперативно эвакуировали в безопасное место", - говорится в сообщении.

Начальник патрульной полиции Харьковщины Виктор Левченко в комментарии Суспильному сообщил , что до удара полицейские успели отойти на безопасное расстояние, поэтому не получили ранения во время повторного удара.

"Это обычная практика россиян, они поразили "ждуном", я так понимаю, фуру. Вызов патрульным поступил как ДТП. Приехав уже на место, когда было уже понятно, что это поражение именно FPV-дроном, прилетел повторный дрон и поразил наш авто", - рассказал Левченко.

Напомним, что утром 21 мая российские военные атаковали FPV-дроном грузовик во время движения в Харьковском районе .