21 мая 2026, 16:07

Обстрел Сум: шесть раненых, среди которых ребенок

Фото: ГСЧС
В Сумах в результате российских артиллерийских обстрелов 21 мая пострадали шесть человек, среди них — ребенок, у которого медики зафиксировали острую реакцию на стресс

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Российские войска нанесли удар по жилому сектору и промышленной зоне города.

Из-за угроз повторных атак спасатели неоднократно приостанавливали работы и переходили в безопасное место.

Все очаги возгорания после обстрела ликвидированы.

Напомним, что в четверг, 21 мая, в Сумах зафиксировано попадание в жилищный сектор Ковпаковского района.

