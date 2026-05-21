"На подарки налоговикам": в Запорожье мошенники "развели" предпринимателей на 700 тысяч гривен

Фото: Офис Генерального прокурора

В Запорожье правоохранители разоблачили преступную группу, которая обманула 17 субъектов хозяйствования на сумму 700 тысяч гривен

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Установлено, что житель Запорожья организовал преступную группировку, привлекая к противоправной деятельности еще двух человек. Трое сообщников звонили по телефону представителям бизнеса и представлялись сотрудниками местной налоговой. Сообщалось, что в скором времени ожидается проверка из высшего органа, и просили предпринимателей помочь им с подарком или накрытием стола для проверяющих.

Предприниматели воспринимали это как возможность обезопасить себя от будущих проверок и перечисляли средства на указанные банковские карты.

В течение декабря 2024 – октября 2025 года на их крючок попали 17 субъектов хозяйственной деятельности на общую сумму 700 тыс грн.

Организатор руководил деятельностью группы и распределял полученные денежные средства. Другие двое работали с базой данных предпринимателей и подыскивали банковские карты для перевода денег.

Во время обысков изъяты ноутбуки с базой данных субъектов хозяйствования, в которой содержалась информация о доходах предприятий, контактах руководителей и бухгалтеров. Кроме этого, изъяты сим-карты и банковские карты, оформленные на посторонних лиц.

