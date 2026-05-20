Отец Ермака посещал РФ через Минск после выборов 2019 года – "Схемы"

Фото: "Схемы"

Отец подозреваемого экс-главы Офиса Президента Андрея Ермака – Борис Ермак, также фигурирующий по делу "Мидас", в 2019 году летал в Российскую Федерацию транзитом через Беларусь

Об этом сообщает проект "Схемы" ("Радио Свобода").

По данным журналистов, поездка состоялась в конце 2019 года уже после избрания Владимира Зеленского и назначения Андрея Ермака его помощником.

Имя Бориса Ермака упоминалось во время судебного заседания ВАКС по избранию меры пресечения Андрею Ермаку, которого НАБУ и САП подозревают в легализации средств во время строительства элитной резиденции под Киевом.

Журналисты отмечают, что осенью 2019 года он совершил перелет в Санкт-Петербург через Минск рейсом Belavia, а вместе с ним путешествовала его жена, уроженка Санкт-Петербурга. Она, по данным расследования, несколько раз посещала РФ в 2018-2019 годах по тому же маршруту.

Отдельно сообщается, что Борис Ермак, по данным следствия, мог быть вовлечен в контроль строительства резиденции "Р-2" в Козине, в частности, согласовывал финансовые вопросы и взаимодействовал с подрядчиками. В дальнейшем эти функции, по версии следствия, были переданы другому лицу.

"В переписке за декабрь 2022 года, отправленных абонентом "Борис Михайлович" абоненту "Наталья", ставится вопрос о согласовании Борисом Михайловичем счета на электроматериалы для временного зимнего электроснабжения или предоставления альтернативного поставщика. В дальнейшем снова пересылаются в декабре 2022-го года документы, касающиеся строительства отрывки из материалов дела прокурор САП Валентина Гребенюк во время судебного заседания.

Антикоррупционные органы официально не выдвигали подозрений Борису Ермаку. Сам Андрей Ермак и его представители ранее отказались комментировать отдельные аспекты дела, отметив, что они не касаются уголовного производства.

Напомним, утром 18 мая эксглава Офиса Президента Андрей Ермак вышел из СИЗО после того, как за него был внесен залог.

11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил, что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Также в этом деле подозреваемыми еще шесть человек. НАБУ и САП не назвали имена тех, кому вручили новые подозрения, но, по данным СМИ, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.

