Вражеская атака на Днепр: повреждены многоэтажки, есть ранены
Российские войска днем 21 мая нанесли удар по Днепру. Предварительно, в результате атаки повреждены два многоэтажных дома, также вспыхнул пожар
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .
По последним данным, ранения получили пять человек - 34-летний мужчина и женщины в возрасте 43, 58, 66 и 78 лет.
Четверо пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, что утром 21 мая российские военные атаковали FPV-дроном грузовик во время движения в Харьковском районе.
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Днепропетровской области разоблачили колл-центр, который обманул граждан на 3 млн грн
21 мая 2026, 19:20Смертельная авария в Киевской области: две иномарки влетели в друг друга
21 мая 2026, 19:05Украл почти 10 млн грн у военных: в Запорожье осудили офицера-дезертира
21 мая 2026, 18:59В Кировоградской области разоблачили злоумышленника, который удерживал мужчину в рабстве
21 мая 2026, 18:46В Киеве будут судить водителя, который насмерть сбил 13-летнюю девочку
21 мая 2026, 18:45В Киевской области судья помогал "отжимать" квартиры умерших
21 мая 2026, 18:41Российские удары по Дружковке: четверо погибших и пятеро раненых в результате атак
21 мая 2026, 18:18Ермак впервые показал электронный браслет во время заседания ВАКС
21 мая 2026, 18:05Смертельное ДТП в Прикарпатье: погибла 32-летняя водительница, ребенок в больнице
21 мая 2026, 17:56В Киеве женщина "завалила" почтовые отделения психотропами на миллионы гривен
21 мая 2026, 17:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все блоги »