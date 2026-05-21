В Николаевской области военный железной трубой забил до смерти побратима
Полицейские задержали 27-летнего военнослужащего по подозрению в умышленном убийстве товарища
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Полиция 19 мая получила уведомление об обнаружении тела мужчины без признаков жизни. Судмедэксперт зафиксировал повреждение головы. Погибшим оказался 39-летний военнослужащий.
Правоохранители выяснили, что днем между мужчиной и его 27-летним побратимом произошел словесный конфликт. Во время ссоры младший военный несколько раз ударил оппонента по голове частью железной трубы. Пострадавший скончался на месте.
Следователи изъяли доказательства, а фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство).
Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
