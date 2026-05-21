Полицейские задержали 27-летнего военнослужащего по подозрению в умышленном убийстве товарища

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полиция 19 мая получила уведомление об обнаружении тела мужчины без признаков жизни. Судмедэксперт зафиксировал повреждение головы. Погибшим оказался 39-летний военнослужащий.

Правоохранители выяснили, что днем между мужчиной и его 27-летним побратимом произошел словесный конфликт. Во время ссоры младший военный несколько раз ударил оппонента по голове частью железной трубы. Пострадавший скончался на месте.

Следователи изъяли доказательства, а фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство).

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

