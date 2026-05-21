21 мая 2026, 17:15

На Буковине ухилянтам продавали "путевки" за границу

Фото: Национальная полиция
На Буковине разоблачили схему по уклонению от мобилизации. Организаторам грозит тюрьма

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, в мае этого года 38-летний житель Николаевской области и 28-летний житель Винницкой области организовали схему нелегального трансфера военнообязанных мужчин за границу.

Они нашли двух мужчин призывного возраста, которые хотели уехать из Украины. С каждого клиента злоумышленники просили по 12 тысяч долларов. Они предоставили все необходимые средства для преодоления ограждения на границе и провели для него инструктаж. Однако они были задержаны.

"Следователи полиции сообщили фигурантам о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ в Днепре разоблачила владелицу местного Телеграмм-канала, которая распространяла координаты украинских защитников.

