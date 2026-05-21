Смертельное ДТП в Прикарпатье: погибла 32-летняя водительница, ребенок в больнице

Сегодня 21 мая в селе Фрага Рогатинского общества на Прикарпатье в результате столкновения легкового автомобиля Ford Focus с грузовиком оборвалась жизнь молодой женщины

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

"21 мая около 13:15 на линию "102" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Фрага Рогатинской общины. …произошло столкновение легкового автомобиля Ford Focus с грузовым транспортным средством. В результате аварии водитель 1993 года рождения погибла на месте происшествия. Малолетнего ребёнка осматривают медики и оказывают необходимую помощь", — сообщает полиция области.

По их информации, женщина и малолетний ребенок находились в салоне легкового автомобиля.

На месте ДТП работают полицейские и устанавливают все обстоятельства аварии.

