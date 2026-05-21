21 мая 2026, 17:45

В Киеве женщина "завалила" почтовые отделения психотропами на миллионы гривен

Фото: Киевская городская прокуратура
В Киеве правоохранители разоблачили 25-летнюю жительницу Киевщины, которая наладила оптовый сбыт психотропных веществ по всей Украине

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Правоохранители сообщили о подозрении 25-летней жительнице Киевщины в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах.

Они установили, что женщина организовала дома оптовый склад наркотических и психотропных веществ. Для сбыта она использовала почтоматы, через которые успела отправить 43 посылки в разные регионы Украины. Психотропы подозреваемая сбывала через так называемые "закладки" на улице возле дома, где жила.

Во время обысков дома у нее обнаружили 2 килограмма психотропного вещества PVP, 500 граммов 4 ММС (мефедрон), 300 таблеток МДМА (экстези), 200 граммов амфетамина, пол кг каннабиса, средства для фасовки.

Кроме того, 200 г альфа PVP и 50 г каннабиса уже были расфасованы и готовы для дальнейшего сбыта.

Напомним, 20 мая в Черкасской области полицейские перекрыли канал незаконного изготовления и сбыта наркотиков и психотропных веществ.

