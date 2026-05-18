Скандальная схема по делу "Династия": как пытались спасти активы

НАБУ обнародовало аналитические материалы в рамках дела о возможной легализации имущества, связанного со строительством коттеджного городка "Династия" в Козине Киевской области

Об этом пишет издание "Зеркало недели".

Речь идет о документе, в котором, по данным НАБУ, описывается возможный пошаговый подход к выводу активов из-под ареста и конфискации из-за ряда юридических и финансовых операций.

По данным следствия, эпизод касается строительства закрытого коттеджного городка в Козине. Общая сумма средств, фигурирующих в деле, превышает 460 млн грн и, по версии НАБУ, может исходить из коррупционных схем в государственном секторе.

Следствие также изучает движение активов, связанных с проектом, начиная с 2018-2019 годов, когда происходило оформление земельного участка и запуск строительства.

Особое внимание антикоррупционные органы уделяют возможным схемам переоформления имущества через ряд компаний и лиц, а также операциям с недостроенными объектами недвижимости.

Что происходило с активами "Династии"

2012 год. В Козине через ООО "Блум Девелопмент" покупают базу отдыха "Солнечная" за 2,47 млн. грн. Земельный участок под объектом находится в аренде у сельского совета.

2018 год. Создается кооператив "ЖСК Солнечный берег", формально декларируемый как проект жилищного строительства. Среди учредителей – доверенные лица. Земля передается в субаренду кооператива.

2019 год. В документах кратковременно появляется бывший вицепремьер, экспредседатель Министерства национального единства Алексей Чернышев как соучредитель ООО "Блум Девелопмент", после чего передает свою долю жене. В том же году земельный участок выкупается у коммунальной собственности примерно за 9 млн. грн.

2019 год Чернышев предоставляет кооперативу ссуду в размере 3,6 млн грн, что формально не делает его собственником, но свидетельствует о финансовом участии в проекте.

2020-2025 годы. Продолжается активное строительство коттеджного городка. Жена фигурирует как формальная участница процессов, однако, по данным следствия, контроль над проектом осуществляется через доверенных лиц и ряд юридических механизмов.

29 августа 2023 года. Жена выходит из состава участников "Блум Девелопмента". Единственным формальным владельцем компании остается доверенное лицо.

Как мог работать план вывода активов

По содержанию документа, далее предлагалась многоступенчатая схема, которая должна усложнить арест и последующую конфискацию имущества.

Шаг 1. Продажа земли через кредитную схему

Предполагалось создание новой компании-"Инвестора", формально не связанной с проектом "Династия". Она должна была приобрести земельный участок у ООО "Блум Девелопмент" не за собственные средства, а за счет ссуды от третьего лица или связанной структуры.

Сразу после этого на участок накладывалось ипотечное обременение в пользу кредитора.

Шаг 2. Занижение стоимости объектов строительства

В документе особо упоминается необходимость "приблизить реальную стоимость объекта незавершенного строительства к подтвержденному финансированию".

Фактически речь идет о возможном занижении оценки имущества, ведь, по данным следствия, реальная стоимость одного дома могла достигать около 2 млн. долларов, тогда как официально через документы проходили значительно меньшие суммы.

В этом случае, если бы оценку проводил независимый эксперт, это могло бы создать риск выявления несоответствия источников финансирования. Поэтому, как следует из материалов, могла использоваться модель с контролируемой оценкой стоимости.

Шаг 3. Продажа как строительных материалов

Отдельный элемент схемы касался статуса объектов.

Поскольку дома на определенном этапе не были зарегистрированы в качестве завершенной недвижимости, их можно было бы оформить как объекты незавершенного строительства или даже как набор стройматериалов.

Это, по замыслу, позволяло совершать сделки купли-продажи без фиксации объекта в реестре недвижимого имущества, что усложняло бы наложение ареста.

Шаг 4. Повторная регистрация как новой недвижимости

После этого "Инвестор" мог бы зарегистрировать построенные объекты как вновь недвижимость, формально подтверждая, что строительство осуществлено уже по новым договорам и на основе приобретенных материалов.

Таким образом, актив приобретал бы новый юридический статус и мог бы быть отделен от предыдущих владельцев и операций.

Шаг 5. Дальнейшая перепродажа через открытые торги

Финальным этапом предполагалась продажа объекта через публичные электронные торги третьей стороне.

В таком случае покупатель мог бы получить статус добросовестного приобретателя, что усложняет или делает невозможным применение специальной конфискации в соответствии с уголовным законодательством.

После этого объект мог быть достроен и реализован конечным покупателям уже без юридических рисков предыдущих этапов.

В НАБУ отмечают, что такие механизмы могут усложнять арест и дальнейшую конфискацию активов, а потому требуют обновления законодательства в соответствии с европейскими стандартами.

Украина, согласно Дорожной карте по верховенству права, должна имплементировать соответствующие положения права ЕС до 2027 года.

Напомним, 11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия, касающиеся бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил, что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Также в этом деле подозреваемыми еще шесть человек. НАБУ и САП не назвали имена тех, кому вручили новые подозрения, но, по данным СМИ, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.

