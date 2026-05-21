Остап Дроздов Журналист, писатель
21 мая 2026, 09:54

Парадокс войны: как эскалация может изменить баланс

Мы безнадежно и проигрышно погрязли в войне на истощение, неразрешимой, вечной, тупиковой, беспросветной
Война легко может превратиться в Тридцатилетнюю, а то и Полустолетнюю: деньги и оружие будут давать до конца света (нашего – потому что остальная планета в это время будет жить свою лучшую жизнь).

Да, о пробных залетах российских беспилотников на балтийские территории НАТО я могу сказать только это: нам выгодно лобовое столкновение с НАТО. Нам выгодно, чтобы театр потрясений расширился на площадь НАТО – ведь во фронтальном столкновении с Альянсом россия безусловно проигрывает – тогда, как в долговечной войне с Украиной россия, безусловно, выиграет.

Если не произойдет масштабирование войны и прямого привлечения к ней более крупных сил – конец известен: все поковыляет по плану путина, который будет медленно заглатывать намеченное, морить истощением и затягивать петлю безвыходной войны. Миру тоже выгодно подольше задерживать войну на нашей территории, и здесь наши вожди десятью руками по (по понятным причинам). Локализация ада в стране несокрушимых, честно, устроит всех. Нашу войну и так уже 5 лет накрывают крышкой, чтобы отбивная не остыла.

Так что нам нужно потрясение, глобальный рейвах, эскалация красного уровня опасности между крупными игроками. Без этого наша война методично и планомерно выжжет нас дотла.

Как только произойдет лобовое столкновение россии с НАТО – только тогда у нас появится реальный шанс выскочить из удавки.

Поверьте, там война 5 лет стационарно мясорубить не будет. Там мудрые правительства, которые ценят своих людей и свои процветающие страны.

