Местная адвокат организовала схему, к которой привлекла двух своих подчиненных и помощницу судьи одного из районных судов Харькова. Вместе они подделывали справки о том, что жена военнообязанного якобы самоустранилась от ухода за ребенком и не участвует в его воспитании.

Адвокат с фейковыми выводами соцслужбы готовила от имени отца иск в суд о лишении матери родительских прав. Таким образом уклонист становился отцом-одиночкой.

Участники схемы были задержаны и сообщили им о подозрении. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Участники схемы были задержаны и сообщили им о подозрении. Им грозит до 8 лет тюрьмы.