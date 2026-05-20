Бесплатный транспорт и трудовые мигранты: цена популизма

Мэр Харькова против трудовых мигрантов и бесплатного метро. И он не один такой. Это все отлично. Но кто будет за это платить?

Иллюстративное фото: из открытых источников

Вот киевляне тоже хотят дешевое метро. Даже петицию создали. Говорят – "нельзя повышать цену на проезд в общественном транспорте".

Ну, конечно, пусть проезд в метро стоит 8 гривен. Это 20 центов. Очень интересно, какую услугу можно получить где угодно в мире за 20 центов.

Если бы в некоторых киевлянах не проснулся дух ватного коммунизма, как у мэра Харькова Терехова, то они потребовали бы другого. Сказали бы "уважаемые местные власти. А можно немного подумать и как-то сделать проездные, месячные, годовые, нормальными. Чтобы покупая оптом было реально дешевле". Там реально есть простор для интеллектуального труда. Не очень сложного. Но эффективного.

Но нет, когда проезд во Франковске стоит 25 гривен, они хотят проезд в Киеве за 8 гривен. Ну, наверное, как в самом бедном городе Украины.

Все мы любим шару. Но осталось спросить себя – кто же ее должен оплатить. Ведь всегда кто платит? Потому что не может проезд в метро или автобусе стоить 20 центов. А кто платит?

Может, олигархи? Да. Щас?

Коррупционеры? Ага два раза.

Так кто же. Чьи деньги идут на обеспечение слоев? На де-факто бесплатный проезд?

В каждом расследовании главное не выйти на самого себя. Вот так и здесь. Потому что всегда платят налогоплательщики. Платят деньгами. Платят нехорошим сервисом. Платят плохой инфраструктурой. Но обязательно платят. Ибо чудес не бывает. Это вам любая гадалка Вероника скажет.

Кто начнет кричать о коррупции. Это значит, что эти люди ок с ситуацией, когда коррупция есть и есть шара для них. Только они снова забывают, что платят не коррупционеры, а они.

А какой правильный ответ? Тарифы на проезд должны быть рыночными, а внимание к деятельности коммунальных предприятий повышено.

Поэтому коррупция не аргумент. А вот совковый менталитет – довод. И это всегда путь к бедности. Но наполненной воображаемой шарой.

Но людей с таким менталитетом много. И поэтому мы увидим многих политиков, которые будут паразитировать на этом событии. Это "політики курця". Не надо нам таких. Ибо они ведут к бедности. И будут нашими евроскептиками, которые скоро заведут песню о своем особом пути и не нужен нам ЕС.

Ибо это о бедности. И дешевое метро ведет к нищете. И отсутствие трудовых мигрантов тоже ведет к бедности. Кстати. Потому что нужно, чтобы кто-то работал и еще и платил налоги.

Но есть очень много людей, желающих возглавить этот путь. И будут вас пугать. И каждый ром теперь будет превращаться в тысячу индусов. А запоздалый и нормальный шаг по приведению цены на проезд в общественном транспорте к нормальности – как измена.

