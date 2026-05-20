08:22  20 мая
Во Львовской области штаб-сержант продавал отсрочки за $16 тысяч
01:35  20 мая
Ведущая Леся Никитюк показала, как ее маленький сын уже ходит
00:55  20 мая
"Копейки передает": актриса Анна Саливанчук публично "наехала" на экс-супруга за игнорирование детей
UA | RU
UA | RU
Сергей Фурса Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital info@regionews.ua
20 мая 2026, 10:57

Бесплатный транспорт и трудовые мигранты: цена популизма

20 мая 2026, 10:57
Читайте також українською мовою
Мэр Харькова против трудовых мигрантов и бесплатного метро. И он не один такой. Это все отлично. Но кто будет за это платить?
Мэр Харькова против трудовых мигрантов и бесплатного метро. И он не один такой. Это все отлично. Но кто будет за это платить?
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Вот киевляне тоже хотят дешевое метро. Даже петицию создали. Говорят – "нельзя повышать цену на проезд в общественном транспорте".

Ну, конечно, пусть проезд в метро стоит 8 гривен. Это 20 центов. Очень интересно, какую услугу можно получить где угодно в мире за 20 центов.

Если бы в некоторых киевлянах не проснулся дух ватного коммунизма, как у мэра Харькова Терехова, то они потребовали бы другого. Сказали бы "уважаемые местные власти. А можно немного подумать и как-то сделать проездные, месячные, годовые, нормальными. Чтобы покупая оптом было реально дешевле". Там реально есть простор для интеллектуального труда. Не очень сложного. Но эффективного.

Но нет, когда проезд во Франковске стоит 25 гривен, они хотят проезд в Киеве за 8 гривен. Ну, наверное, как в самом бедном городе Украины.

Все мы любим шару. Но осталось спросить себя – кто же ее должен оплатить. Ведь всегда кто платит? Потому что не может проезд в метро или автобусе стоить 20 центов. А кто платит?

Может, олигархи? Да. Щас?
Коррупционеры? Ага два раза.
Так кто же. Чьи деньги идут на обеспечение слоев? На де-факто бесплатный проезд?

В каждом расследовании главное не выйти на самого себя. Вот так и здесь. Потому что всегда платят налогоплательщики. Платят деньгами. Платят нехорошим сервисом. Платят плохой инфраструктурой. Но обязательно платят. Ибо чудес не бывает. Это вам любая гадалка Вероника скажет.

Кто начнет кричать о коррупции. Это значит, что эти люди ок с ситуацией, когда коррупция есть и есть шара для них. Только они снова забывают, что платят не коррупционеры, а они.

А какой правильный ответ? Тарифы на проезд должны быть рыночными, а внимание к деятельности коммунальных предприятий повышено.

Поэтому коррупция не аргумент. А вот совковый менталитет – довод. И это всегда путь к бедности. Но наполненной воображаемой шарой.

Но людей с таким менталитетом много. И поэтому мы увидим многих политиков, которые будут паразитировать на этом событии. Это "політики курця". Не надо нам таких. Ибо они ведут к бедности. И будут нашими евроскептиками, которые скоро заведут песню о своем особом пути и не нужен нам ЕС.

Ибо это о бедности. И дешевое метро ведет к нищете. И отсутствие трудовых мигрантов тоже ведет к бедности. Кстати. Потому что нужно, чтобы кто-то работал и еще и платил налоги.

Но есть очень много людей, желающих возглавить этот путь. И будут вас пугать. И каждый ром теперь будет превращаться в тысячу индусов. А запоздалый и нормальный шаг по приведению цены на проезд в общественном транспорте к нормальности – как измена.

Читайте также: Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина метро политика Харьков цена трудовые мигранты проезд Терехов Игорь Александрович общественный транспорт
 
Подписывайтесь на RegioNews
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Тернопольской области ночью пьяный школьник сжег иномарку на польских номерах
20 мая 2026, 10:54
Пасынок Медведчука получил гражданство РФ и имеет бизнес на Донбассе – СМИ
20 мая 2026, 10:45
Из-за обстрелов РФ есть обесточивания в шести областях – Минэнерго
20 мая 2026, 10:36
В обломках беспилотника, которым россияне атаковали Черниговщину, обнаружили повышенный уровень радиации
20 мая 2026, 10:22
Обыски в трех областных управлениях полиции: что известно
20 мая 2026, 09:59
На Львовщине микроавтобус придавил легковушку: травмировались три человека
20 мая 2026, 09:57
Спрятала в потолке микроавтобуса: волынянка пыталась вывезти в Польшу более 500 пачек сигарет
20 мая 2026, 09:49
Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на молоковоз в Херсонской области: двое пострадавших
20 мая 2026, 09:40
Взятки в МВД: в нескольких областях задержали высокопоставленных чиновников – нардеп назвал имена
20 мая 2026, 09:29
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Сергей Фурса
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Все блоги »