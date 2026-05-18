Из-за ночной атаки РФ Укрзализныця изменила маршруты ряда поездов

Об этом АО "Укрзализныця" сообщило в Фейсбуке, передает RegioNews.

Отмечается, что мониторинговые группы задержали отправку отдельных рейсов из соображений безопасности. В то же время, пассажиры и подвижной состав не пострадали.

В частности, поезд №79/80 Днепр – Львов 17 мая будет следовать только в Киев. Пассажиров во Львов пересадят на дополнительный поезд №291 Киев – Львов.

Поезд №83/84 Днепр – Ужгород будет курсировать только во Львов. Для пассажиров в Ужгород организуют отдельный состав.

Также с задержками двигаются рейсы:

№86/85 Запорожье – Львов;

№103/104 Львов – Лозовая;

№285/286 Днепр – Львов.

В Укрзализныце призывали следить за обновлениями в приложении, объявлениями на вокзалах и сообщениями поездных бригад.

Напомним, в ночь на 18 мая РФ нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования. Основное направление удара – Днепр и Днепропетровщина. Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных БПЛА на 34 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 11 локациях.