18 мая 2026, 11:36

Из-за ночной атаки РФ Укрзализныця изменила маршруты ряда поездов

Иллюстративное фото: из открытых источников
После массированного ночного обстрела Днепропетровской области Укрзализныця временно скорректировала движение ряда поездов из-за угрозы вражеских беспилотников

Об этом АО "Укрзализныця" сообщило в Фейсбуке, передает RegioNews.

Отмечается, что мониторинговые группы задержали отправку отдельных рейсов из соображений безопасности. В то же время, пассажиры и подвижной состав не пострадали.

В частности, поезд №79/80 Днепр – Львов 17 мая будет следовать только в Киев. Пассажиров во Львов пересадят на дополнительный поезд №291 Киев – Львов.

Поезд №83/84 Днепр – Ужгород будет курсировать только во Львов. Для пассажиров в Ужгород организуют отдельный состав.

Также с задержками двигаются рейсы:

  • №86/85 Запорожье – Львов;
  • №103/104 Львов – Лозовая;
  • №285/286 Днепр – Львов.

В Укрзализныце призывали следить за обновлениями в приложении, объявлениями на вокзалах и сообщениями поездных бригад.

Напомним, в ночь на 18 мая РФ нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования. Основное направление удара – Днепр и Днепропетровщина. Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных БПЛА на 34 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 11 локациях.

