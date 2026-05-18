Впервые в истории: сборную Украины по футболу возглавил иностранный тренер
Итальянский специалист Андреа Мальдера стал новым главным тренером сборной Украины по футболу
Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола, передает RegioNews.
Его кандидатуру утвердил Исполнительный комитет ассоциации футбола по представлению Комитета национальных сборных.
Контракт с 53-летним тренером подписан на два года с возможностью продления.
Таким образом, впервые в истории сборную Украины возглавил иностранный наставник.
Справка: Андреа Мальдер родился 18 мая 1971 года.
В течение тренерской карьеры работал ассистентом главного тренера в итальянском "Милане", английском "Брайтоне" и французском "Марселе".
Также у Мальдера уже есть опыт работы в украинском футболе – в 2016-2021 годах он входил в тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Украины.
Напомним, в апреле Украинская ассоциация футбола объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером сборной Сергей Ребров. Решение приняли после неудачного выступления сборной в плей-офф отбора, где украинцы уступили сборной Швеции со счетом 1:3 и упустили шансы на выход в турнир.
Читайте также: Писатель и журналист Владимир Миленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной