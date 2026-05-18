Впервые в истории: сборную Украины по футболу возглавил иностранный тренер

Украинская ассоциация футбола

Его кандидатуру утвердил Исполнительный комитет ассоциации футбола по представлению Комитета национальных сборных.

Контракт с 53-летним тренером подписан на два года с возможностью продления.

Таким образом, впервые в истории сборную Украины возглавил иностранный наставник.

Справка: Андреа Мальдер родился 18 мая 1971 года.

В течение тренерской карьеры работал ассистентом главного тренера в итальянском "Милане", английском "Брайтоне" и французском "Марселе".

Также у Мальдера уже есть опыт работы в украинском футболе – в 2016-2021 годах он входил в тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Украины.

Напомним, в апреле Украинская ассоциация футбола объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером сборной Сергей Ребров. Решение приняли после неудачного выступления сборной в плей-офф отбора, где украинцы уступили сборной Швеции со счетом 1:3 и упустили шансы на выход в турнир.

