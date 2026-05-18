Мужчина с ножом напал на прохожих в Житомире – двое раненых

Фото: Патрульная полиция Житомирской области

В Житомире патрульные задержали мужчину, который напал на прохожих и нанес телесные повреждения двум людям

Об этом сообщила Патрульная полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Во время движения по вызову экипаж роты тактико-оперативного реагирования заметил подозреваемого, перебегавшего дорогу с ножом в руках.

Правоохранители остановились на безопасном расстоянии, достали табельное оружие и приказали ему бросить нож. Мужчина выполнил требования полиции, после чего был задержан с применением наручников.

В то же время другой экипаж обнаружил раненого мужчину, потерявшего значительное количество крови. Патрульные оказали ему медицинскую помощь – наложили турникет и окклюзионные повязки – и контролировали состояние до приезда медиков. Впоследствии пострадавший был госпитализирован. Также известно еще о одном пострадавшем, которого также доставили в больницу.

Во время проверки личности задержанного полицейские установили, что он находится в розыске как лицо, самовольно покинувшее воинскую часть.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК (покушение на убийство) и ч. 2 ст. 15 УКУ.

Напомним, 18 апреля в Киеве в Голосеевском районе 58-летний уроженец Москвы устроил стрельбу. Он взял заложников и забаррикадировался в супермаркете. Его ликвидировали во время штурма спецназовцы КОРД.

В результате нападения семь человек погибли, еще более десятка ранены.