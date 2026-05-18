13:54  18 мая
Мужчина с ножом напал на прохожих в Житомире – двое раненых
10:45  18 мая
На 65-м году жизни внезапно умер нардеп Степан Кубив
07:37  18 мая
В поезде "Чоп – Захонь" 18-летней пассажирке "подбросили" чемодан с сигаретами
UA | RU
UA | RU
18 мая 2026, 13:54

Мужчина с ножом напал на прохожих в Житомире – двое раненых

18 мая 2026, 13:54
Читайте також українською мовою
Фото: Патрульная полиция Житомирской области
Читайте також
українською мовою

В Житомире патрульные задержали мужчину, который напал на прохожих и нанес телесные повреждения двум людям

Об этом сообщила Патрульная полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Во время движения по вызову экипаж роты тактико-оперативного реагирования заметил подозреваемого, перебегавшего дорогу с ножом в руках.

Правоохранители остановились на безопасном расстоянии, достали табельное оружие и приказали ему бросить нож. Мужчина выполнил требования полиции, после чего был задержан с применением наручников.

В то же время другой экипаж обнаружил раненого мужчину, потерявшего значительное количество крови. Патрульные оказали ему медицинскую помощь – наложили турникет и окклюзионные повязки – и контролировали состояние до приезда медиков. Впоследствии пострадавший был госпитализирован. Также известно еще о одном пострадавшем, которого также доставили в больницу.

Во время проверки личности задержанного полицейские установили, что он находится в розыске как лицо, самовольно покинувшее воинскую часть.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК (покушение на убийство) и ч. 2 ст. 15 УКУ.

Напомним, 18 апреля в Киеве в Голосеевском районе 58-летний уроженец Москвы устроил стрельбу. Он взял заложников и забаррикадировался в супермаркете. Его ликвидировали во время штурма спецназовцы КОРД.

В результате нападения семь человек погибли, еще более десятка ранены.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Житомир нож ножевое ранение нападение патрульная полиция
На Тернопольщине 18-летняя девушка напала на несовершеннолетнего
17 мая 2026, 10:43
На Днепропетровщине группа лиц напала на двух братьев, один в тяжелом состоянии
14 мая 2026, 12:44
На Днепропетровщине мужчину жестоко избили прямо на улице: он не выжил
12 мая 2026, 22:15
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Кировоградской области ВЛК продавали инвалидность
18 мая 2026, 14:50
Во Львове мужчина жестоко избил иностранца – пострадавший в больнице
18 мая 2026, 14:24
В Киеве человек выпал из окна на Оболони – тело пролежало более часа
18 мая 2026, 13:36
Кто внес залог за Ермака – полный список физических и юридических лиц
18 мая 2026, 13:25
За 3 500$ обещал "тихое место": в Киеве разоблачили схему с переводом военного
18 мая 2026, 12:46
Быстрого завершения войны в Украине не будет: прогноз эксперта
18 мая 2026, 12:27
Закопал в лесополосе после ссоры: в Одесской области задержали мужчину за убийство товарища
18 мая 2026, 12:17
На Львовщине растет заболеваемость гриппом и ОРВИ: 72 человека госпитализированы
18 мая 2026, 11:58
В Украине создали собственную КАБ с боевой частью 250 кг
18 мая 2026, 11:57
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Остап Дроздов
Павел Казарин
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »