Ермак о залоге в 140 млн: "Я же говорил – у меня таких денег нет"

Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал решение ВАКС, назначившего ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен

Об этом сообщила корреспондентка "Радио Свобода".

"Я же говорил – у меня таких денег нет", – отметил он.

Также у бывшего руководителя Офиса Президента спросили, что он планирует брать с собой в СИЗО. Он ответил, что возьмет "самое необходимое".



Кроме того, Ермак сказал, что отрицает какие-либо обвинения. Говорит "ему нечего скрывать" и добавил, что они планируют подавать апелляцию.

Адвокат подозреваемого Игорь Фомин заявил, что сумма залога незаконна, однако отметил, что они все же будут искать средства.

"Мы уже обращались к коллегам, обращались к бизнесу", – отметил он.

Адвокат выразил надежду, что необходимую сумму удастся собрать.

Как известно, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 140 миллионов гривен

Ранее журналисты обратили внимание на одежду эксчельника ОП, в которой он пришел в суд 13 мая. В частности, в костюме бренда Tom Ford за 4990 евро (по актуальному курсу НБУ –257 484 гривен).

Также на руке Ермака заметили часы Casio G-SHOCK Classic GM-2100. Его стоимость стартует от 220 долларов (9000 гривен).

Напомним, 11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия , которые касались бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил, что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Также в этом деле подозреваемыми еще шесть человек. НАБУ и САП не назвали имена тех, кому вручили новые подозрения, но, по данным СМИ, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.

