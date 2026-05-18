На Львовщине растет заболеваемость гриппом и ОРВИ: 72 человека госпитализированы
Во Львовской области зафиксировали существенный рост уровня заболеваемости простудными болезнями
Об этом сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний, передает RegioNews.
В течение недели, с 11 по 17 мая, в области было зарегистрировано 8158 случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Это на 12,2% больше по сравнению с предыдущим недельным показателем.
По словам специалистов, 47% от общего числа заболевших составляют дети.
Большинство пациентов переносят болезнь в легкой форме и лечатся амбулаторно, однако в некоторых случаях потребовалось серьезное медицинское вмешательство. Так, в течение прошлой недели из-за тяжелого течения болезни и осложнений в больницы области госпитализировали 72 человека.
Медики призывают жителей региона не игнорировать профилактические меры и заботиться о собственном здоровье.
В частности, специалисты советуют:
- одеваться в соответствии с погодными условиями;
- регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку;
- сбалансированно питаться и добавлять в рацион больше овощей, зелени и витаминов;
- соблюдать гигиену рук и кашлевый этикет;
- не принимать антибиотики без назначения врача.
Как известно, в Украине с 29 сентября 2025 официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.