18 мая 2026, 11:58

На Львовщине растет заболеваемость гриппом и ОРВИ: 72 человека госпитализированы

18 мая 2026, 11:58
Фото: из открытых источников
Во Львовской области зафиксировали существенный рост уровня заболеваемости простудными болезнями

Об этом сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний, передает RegioNews.

В течение недели, с 11 по 17 мая, в области было зарегистрировано 8158 случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Это на 12,2% больше по сравнению с предыдущим недельным показателем.

По словам специалистов, 47% от общего числа заболевших составляют дети.

Большинство пациентов переносят болезнь в легкой форме и лечатся амбулаторно, однако в некоторых случаях потребовалось серьезное медицинское вмешательство. Так, в течение прошлой недели из-за тяжелого течения болезни и осложнений в больницы области госпитализировали 72 человека.

Медики призывают жителей региона не игнорировать профилактические меры и заботиться о собственном здоровье.

В частности, специалисты советуют:

  • одеваться в соответствии с погодными условиями;
  • регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку;
  • сбалансированно питаться и добавлять в рацион больше овощей, зелени и витаминов;
  • соблюдать гигиену рук и кашлевый этикет;
  • не принимать антибиотики без назначения врача.

Как известно, в Украине с 29 сентября 2025 официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.

