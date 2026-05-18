На Львовщине растет заболеваемость гриппом и ОРВИ: 72 человека госпитализированы

Об этом сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний, передает RegioNews.

В течение недели, с 11 по 17 мая, в области было зарегистрировано 8158 случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Это на 12,2% больше по сравнению с предыдущим недельным показателем.

По словам специалистов, 47% от общего числа заболевших составляют дети.

Большинство пациентов переносят болезнь в легкой форме и лечатся амбулаторно, однако в некоторых случаях потребовалось серьезное медицинское вмешательство. Так, в течение прошлой недели из-за тяжелого течения болезни и осложнений в больницы области госпитализировали 72 человека.

Медики призывают жителей региона не игнорировать профилактические меры и заботиться о собственном здоровье.

В частности, специалисты советуют:

одеваться в соответствии с погодными условиями;

регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку;

сбалансированно питаться и добавлять в рацион больше овощей, зелени и витаминов;

соблюдать гигиену рук и кашлевый этикет;

не принимать антибиотики без назначения врача.

Как известно, в Украине с 29 сентября 2025 официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.