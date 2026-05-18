Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На днях в полицию обратилась местная жительница и сообщила, что ее 41-летний брат не появляется дома и не выходит на связь. Правоохранители провели расследование и выяснили обстоятельства пропажи мужчины. В начале мая он пришел в гости к своему 38-летнему знакомому. Во время совместного употребления алкоголя между ними произошла ссора, которая переросла в драку – хозяин жестоко избил гостя.

После конфликта злоумышленник лег спать, а утром обнаружил, что товарищ скончался. Тогда фигурант оттащил тело убитого через дорогу в ближайшую лесополосу и закопал его.

Предварительно, пострадавший умер из-за перелома основания черепа и отека головного мозга. Для установления точной причины смерти тело направили на судмедэкспертизу.

Полицейские задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Суд избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей. За совершенное мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

