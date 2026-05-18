13:54  18 мая
Мужчина с ножом напал на прохожих в Житомире – двое раненых
10:45  18 мая
На 65-м году жизни внезапно умер нардеп Степан Кубив
07:37  18 мая
В поезде "Чоп – Захонь" 18-летней пассажирке "подбросили" чемодан с сигаретами
UA | RU
UA | RU
18 мая 2026, 12:17

Закопал в лесополосе после ссоры: в Одесской области задержали мужчину за убийство товарища

18 мая 2026, 12:17
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Преступление произошло в одном из сел Рауховской громады Березовского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На днях в полицию обратилась местная жительница и сообщила, что ее 41-летний брат не появляется дома и не выходит на связь. Правоохранители провели расследование и выяснили обстоятельства пропажи мужчины. В начале мая он пришел в гости к своему 38-летнему знакомому. Во время совместного употребления алкоголя между ними произошла ссора, которая переросла в драку – хозяин жестоко избил гостя.

После конфликта злоумышленник лег спать, а утром обнаружил, что товарищ скончался. Тогда фигурант оттащил тело убитого через дорогу в ближайшую лесополосу и закопал его.

Предварительно, пострадавший умер из-за перелома основания черепа и отека головного мозга. Для установления точной причины смерти тело направили на судмедэкспертизу.

Полицейские задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Суд избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей. За совершенное мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, который задушил жену через полгода после свадьбы. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область убийство преступление задержание полиция Тело
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Кировоградской области ВЛК продавали инвалидность
18 мая 2026, 14:50
Во Львове мужчина жестоко избил иностранца – пострадавший в больнице
18 мая 2026, 14:24
Мужчина с ножом напал на прохожих в Житомире – двое раненых
18 мая 2026, 13:54
В Киеве человек выпал из окна на Оболони – тело пролежало более часа
18 мая 2026, 13:36
Кто внес залог за Ермака – полный список физических и юридических лиц
18 мая 2026, 13:25
За 3 500$ обещал "тихое место": в Киеве разоблачили схему с переводом военного
18 мая 2026, 12:46
Быстрого завершения войны в Украине не будет: прогноз эксперта
18 мая 2026, 12:27
На Львовщине растет заболеваемость гриппом и ОРВИ: 72 человека госпитализированы
18 мая 2026, 11:58
В Украине создали собственную КАБ с боевой частью 250 кг
18 мая 2026, 11:57
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Остап Дроздов
Павел Казарин
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »