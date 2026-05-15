15 мая 2026, 10:24

За Ермака внесли еще 30 млн грн залога – журналисты называют Реброва

Фото: Офис Президента
За бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака внесли дополнительные 30 миллионов гривен залога

Об этом сообщает проект "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает RegioNews.

По данным журналистов, средства внес Сергей Станиславович Ребров.

В открытых базах данных отмечается, что в Украине есть только один человек с таким ФИО – известный футболист, эксигрок киевского "Динамо", тренер и бывший главный тренер сборной Украины по футболу.

Сам Ребров на звонки и сообщения журналистов не ответил.

В то же время, ранее в интервью ютуб-канала "Бомбардир" он заявлял о знакомстве с Андреем Ермаком и упоминал его роль в своем возвращении к работе в Украине.

"Я знаю Андрея очень давно. До того момента, как он стал помощником президента. Он очень порядочный человек. Мы общаемся довольно часто. Он был инициатором того, чтобы я вернулся в Украину и работал со сборной, но это было до полномасштабной агрессии России", – рассказывал Ребров.

22 апреля Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины после критики, связанной с непопаданием команды на чемпионат мира 2026 года.

В общей сложности сумма внесенного залога при Андрее Ермаке в настоящее время составляет около 44,5 млн грн из определенных ВАКС 140 млн грн.

Как известно, накануне авдокат Ермака Игорь Фомин рассказал, что на залог для его клиента уже удалось собрать часть необходимой суммы . Он отказался назвать людей, внесших средства.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 140 миллионов гривен.

11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия , которые касались бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил, что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Также в этом деле подозреваемыми еще шесть человек. НАБУ и САП не назвали имена тех, кому вручили новые подозрения, но, по данным СМИ, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.

Андрей Ермак залог ВАКС Сергей Ребров скандал кооператив Династия
