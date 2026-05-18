18 мая 2026, 12:46

За 3 500$ обещал "тихое место": в Киеве разоблачили схему с переводом военного

Фото: Национальная полиция
Полицейские Киева задержали фигуранта, который потребовал неправомерную выгоду за содействие в переводе военнослужащего в подразделение, дислоцированное в столице

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Подозреваемый пообещал организовать перевод в тыловое подразделение за 3 500 долларов США.

Согласно договоренности, средства должны были передаваться двумя частями: 2 000 долларов – авансом, еще 1 500 долларов – после фактического перевода и начала службы в новом подразделении.

Фигуранту уже сообщили о подозрении.

В полиции отмечают, что за совершенное ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, работники ГБР совместно и с СБУ разоблачили перевод военных Нацгвардии на небоевые должности за деньги. К схеме причастны бывший военный, ныне находящийся на пенсии, а также двое действующих военнослужащих Нацгвардии. Все фигуранты сообщены о подозрении.

