18 мая 2026, 10:45

На 65-м году жизни внезапно умер нардеп Степан Кубив

Фото: comments.ua
На 65-м году жизни внезапно умер народный депутат от партии "Европейская солидарность" Степан Кубив

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает RegioNews.

"Степан Иванович прошел большой профессиональный путь, работал в парламенте и правительстве, оставаясь преданным интересам государства. Его опыт и вклад навсегда останутся в истории нашей страны", – отметил он.


Степан Кубив: что о нем известно

Степан Иванович Кубив (1962-2026) – украинский политик, государственный деятель, народный депутат Украины нескольких созывов.

Родился в Тернопольской области. Начинал политическую деятельность как депутат Львовского областного совета.

В 2014 году занимал должность главы Национального банка Украины, где работал в период начала реформирования банковской системы после Революции достоинства.

Был народным депутатом Украины:

  • в 2012 году – от партии "Батькивщина";
  • в 2014 году – от "Блока Петра Порошенко";
  • с 2019 года – от "Европейской солидарности".

Напомним, 25 января нардеп от "Слуги народа" Орест Саламах погиб в ДТП возле Львова. После аварии депутата в критическом состоянии госпитализировали в одну из больниц. Однако медикам не удалось его спасти.

