Первая украинская управляемая авиационная бомба готова к боевому применению. Участник оборонного кластера Brave1 разрабатывал авиабомбу в течение 17 месяцев, она уже прошла необходимые испытания

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает RegioNews.

"Украинская КАБ имеет уникальную конструкцию и создана с учетом реалий современной войны. Это не копия западных или советских решений, а собственная разработка украинских инженеров для эффективного поражения укреплений, командных пунктов и других целей врага на десятки километров вглубь после пуска", – говорится в сообщении.

Вес боевой части бомбы составляет 250 кг. Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию. Сейчас украинские пилоты активно отрабатывают боевые сценарии и адаптируют использование новой КАБ в реальных условиях войны.

Отмечается, что Украина переходит от импорта отдельных решений к созданию собственного high tech-оружия, которое системно усиливает Силы обороны и дает технологическое преимущество на поле боя.

"Вскоре украинские КАБы будут работать по целям врага. Масштабируем решения, которые увеличивают дальность и точность поражения и меняют правила современной войны", – добавил министр.

