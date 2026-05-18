Быстрого завершения войны в Украине не будет: прогноз эксперта

Иллюстративное фото: AP nuotr

Быстрого завершения войны в Украине ожидать не стоит – конфликт может затянуться на годы и даже перейти в формат "бесконечной войны дронов"

Такой прогноз изданию Bild озвучил эксперт по России и историк Маттиас Уль, передает RegioNews.

По его словам, сейчас война находится в фазе истощения, которая может длиться долгое время.

"На данный момент война на истощение будет продолжаться", – отметил Уль.

Он подчеркнул, что история знает много примеров затяжных войн, когда даже несмотря на усталость сторон и сигналы к миру, боевые действия продолжались, поскольку каждая из сторон верила в собственную победу.

Отдельно эксперт обратил внимание на растущую роль беспилотников, назвав их ключевым фактором современного поля боя. По его словам, сейчас почти отсутствуют эффективные контрмеры против массового использования дронов, а перспективными средствами противодействия могут стать лазерные системы или пулеметные комплексы.

Уль также считает, что Россия сохраняет способность продолжать войну благодаря ресурсной базе, несмотря на санкции и экономические трудности. По его мнению, системный коллапс российской экономики, на который рассчитывали на Западе, не состоялся.

В то же время он предполагает, что в случае уменьшения количества добровольцев Москва может прибегнуть к дополнительным мобилизационным мерам или изменить юридическую форму ведения войны.

По Украине эксперт заявил, что страна сталкивается с дефицитом человеческих ресурсов, в частности пехоты, что может стать серьезным вызовом для будущих операций. Он также отметил, что Киев остается зависимым от западной военной помощи и разведданных.

"Вероятно, ситуация еще больше обострится. Последним мероприятием, скорее всего, станет мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые освобождены от обязательной военной службы", – говорит он.

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, Россия планирует новую наступательную операцию и одновременно расширяет мобилизацию, чтобы компенсировать потери армии.

