Фото: "Укринформ"

Советник президента Украины Дмитрий Литвин прокомментировал ситуацию вокруг подозрения руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку, заявив, что общественный и медийный контекст этой истории существует уже давно

Об этом пишет "Украинская правда", передает RegioNews.

Отвечая на вопросы журналистов, Литвин отметил, что не видит оснований для удивления.

"Этот контекст уже давно существует медийно и громко, так почему здесь удивляться", – сказал он.

В то же время советник президента подчеркнул, что сейчас продолжаются процессуальные действия, поэтому делать какие-либо оценки преждевременно.

"Процесуальные действия еще происходят, поэтому пока рано давать оценки", – добавил Литвин.

Напомним, НАБУ и САП 11 мая вечером провели следственные действия, касающиеся бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил, что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Увольнение Ермака: что известно

Увольнение Ермака стало одним из громких событий 28 ноября 2025 года. Утром НАБУ по САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.

В то же время, источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.

Читайте также: У Чернышева нашли элитные поместья на Киевщине

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил.

29 ноября через несколько часов после увольнения Ермак заявил, что отправляется на фронт. Но в то же время не уточнил, когда и как планирует отправиться на войну.

15 января 2026 года Министерство обороны Украины в ответ на запрос народного депутата Ярослава Железняка сообщило, что Ермак не обращался ни к одному ТЦК и СП с желанием пройти военную службу.

Впоследствии стало известно, что он восстановил право на занятие адвокатской деятельностью. Право Ермака на адвокатскую деятельность было приостановлено с 20 февраля 2020 года по его ходатайству. Именно с этого времени он возглавлял Офис Президента.

Читайте также: Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года