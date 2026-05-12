Фото: Национальная полиция

В городе Сарны Ровенской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб несовершеннолетний водитель скутера

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Смертельное происшествие произошло 11 мая около 23:00 на улице Костопольской.

По предварительной информации следствия, водитель автомобиля BMW – 22-летний житель села Хорив – допустил столкновение со скутером, которым управлял 17-летний сарненчанин.

По данным правоохранителей, двухколесный транспорт двигался в попутном направлении и совершал маневр разворота.

В результате столкновения вождь скутера погиб на месте происшествия. Известно, что у парня не было водительского удостоверения и находился без мотошлема.

По факту аварии следователь следственного управления начал досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Напомним, во Львовской области ребенок за рулем скутера попал в ДТП. 12-летний водитель электроскутера Cross не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось В результате ДТП травмы получил 13-летний пассажир.