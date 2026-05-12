ДТП произошло ночью 11 мая в поселке Новодонецкое в Краматорском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате аварии погибли два человека, еще четверо получили травмы разной степени тяжести. Пострадавших передали медикам для оказания помощи.

Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали тело погибшей женщины из покореженного салона автомобиля.

Обстоятельства и причины аварии устанавливают правоохранители.

Напомним, вечером 10 мая на Волыни двое юношей на мотоцикле врезались в дерево. От полученных травм ребята погибли.