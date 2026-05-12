Правоохранители расследуют случай избиения девочки, произошедший в одном из сел Черниговского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полицейские установили личность 15-летнего подростка, избивавшего 12-летнюю девочку в одном из сел Черниговского района. Остальные подростки снимали эти действия на видео.

Инцидент обнаружила офицер службы образовательной безопасности во время работы в учебном заведении.

Полиция устанавливает всех участников инцидента, в том числе тех, кто снимал видео, чтобы дать правовую оценку их действиям.

Дело расследуют по статье 125 УК Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение).

