В Черниговской области подросток избил 12-летнюю девочку: полиция открыла дело
Правоохранители расследуют случай избиения девочки, произошедший в одном из сел Черниговского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Полицейские установили личность 15-летнего подростка, избивавшего 12-летнюю девочку в одном из сел Черниговского района. Остальные подростки снимали эти действия на видео.
Инцидент обнаружила офицер службы образовательной безопасности во время работы в учебном заведении.
Полиция устанавливает всех участников инцидента, в том числе тех, кто снимал видео, чтобы дать правовую оценку их действиям.
Дело расследуют по статье 125 УК Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение).
