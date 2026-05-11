НАБУ проводит обыски в доме Андрея Ермака в Киеве, — Железняк

Народный депутат Ярослав Железняк заявил о следственных действиях Национального антикоррупционного бюро по улице Шелковичной в Киеве, где, вероятно, расположена квартира бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака

Об этом Железняк написал в телеграме, передает RegioNews .

"Сейчас действия НАБУ проводятся на Шелковичной. Учитывая, что зашли в подъезд, где находится квартира Ермака, выглядит так, что у него дома", — написал нардеп.

Позже он добавил:

"Точнее, в том жилье, которое достроено".

На данный момент нет официальной информации от НАБУ или Офиса президента о возможных следственных действиях.

Напомним, что бывшему главе Офиса президента Украины предъявлены подозрения со стороны НАБУ и САП. Андрей Ермак дал комментарий журналистам, в котором заявил, что у него нет ни одного дома, а есть только одна квартира и один автомобиль.

Правоохранители подтвердили, что речь идет о деле, которое связано с операцией "Мидас" и строительством комплекса "Династия".