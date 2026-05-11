11 мая 2026, 23:23

НАБУ проводит обыски в доме Андрея Ермака в Киеве, — Железняк

Фото: Ярослав Железняк/телеграмм
Народный депутат Ярослав Железняк заявил о следственных действиях Национального антикоррупционного бюро по улице Шелковичной в Киеве, где, вероятно, расположена квартира бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака

Об этом Железняк написал в телеграме, передает RegioNews .

"Сейчас действия НАБУ проводятся на Шелковичной. Учитывая, что зашли в подъезд, где находится квартира Ермака, выглядит так, что у него дома", — написал нардеп.

Позже он добавил:

"Точнее, в том жилье, которое достроено".

На данный момент нет официальной информации от НАБУ или Офиса президента о возможных следственных действиях.

Напомним, что бывшему главе Офиса президента Украины предъявлены подозрения со стороны НАБУ и САП. Андрей Ермак дал комментарий журналистам, в котором заявил, что у него нет ни одного дома, а есть только одна квартира и один автомобиль.

Ранее бывший глава Офиса президента Андрей Ермак получил подозрение от НАБУ и САП. Правоохранители подтвердили, что речь идет о деле, которое связано с операцией "Мидас" и строительством комплекса "Династия".

Андрей Ермак Ярослав Железняк обыски НАБУ
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
