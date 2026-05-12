О "пленках", кадровых решениях и политическом кризисе

По поводу пленок могу сказать одно: я неоднократно писал – дальше будет. Не потому, что у меня есть какая-то инсайдерская информация, а потому, что я понимаю логику людей и процессов

По поводу пленок могу сказать одно: я неоднократно писал – дальше будет. Не потому, что у меня есть какая-то инсайдерская информация, а потому, что я понимаю логику людей и процессов

Иллюстративное фото: из открытых источников

Так и сейчас говорю: дальше будет, и стоит убрать из правительства министров, которые будут на следующих пленках. Следует наконец прекратить делать вид, что ничего не происходит. Я пишу с лета прошлого года: у нас полноценный политический кризис, жить в нем долго невозможно, надо из него выходить, а для этого прежде его признать, а потом читать Конституцию и делать, что написано. Истерик от меня не дождетесь, потому что истерика может быть, когда вдруг узнаешь какую-нибудь шокирующую новость, а я ничего нового не узнал. Не потому, что я знал что-то особенное, а потому, что все было ясно давно. А, и еще чуть-чуть, чтобы два раза не вставать. 1. Не берите на работу по принципу личной лояльности, а берите компетентных и ценностных. 2. Не позволяйте кому-либо ограничивать ваш доступ к информации снаружи. Слушайте разных. 3. Имейте рядом людей, способных сказать "нет". Опереться можно на то, что сопротивляется. P.S. И выбросьте этот проект Гражданского кодекса. Он не пройдет так же, как не прошла ликвидация независимости антикор органов прошлым летом.

Подписывайся, чтобы узнать новости первым

Подписаться

.