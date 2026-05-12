В Полтаве женщина потеряла два пальца после ссоры с мужчиной

Фото: Национальная полиция
В Полтаве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений жене

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 10 мая около 10:00 в одном из частных домов Шевченковского района города.

На место происшествия после получения уведомления прибыла следственно-оперативная группа полиции.

По предварительным данным, во время конфликта местный житель 1974 года нанес телесные повреждения своей жене 1988 года рождения. В результате травм женщине ампутировали два пальца.

Во время осмотра происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства.

Фигуранта задержали и уже объявили ему подозрение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области мужчина убил любимую. Как выяснили правоохранители, между сожительницами произошла ссора. 44-летний мужчина избил 42-летнюю женщину. Она на тот момент была прикована к кровати из-за тазобедренной гипсовой повязку.

08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
