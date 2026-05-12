В Полтаве женщина потеряла два пальца после ссоры с мужчиной

В Полтаве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений жене

Об этом сообщила полиция области.

Отмечается, что инцидент произошел 10 мая около 10:00 в одном из частных домов Шевченковского района города.

На место происшествия после получения уведомления прибыла следственно-оперативная группа полиции.

По предварительным данным, во время конфликта местный житель 1974 года нанес телесные повреждения своей жене 1988 года рождения. В результате травм женщине ампутировали два пальца.

Во время осмотра происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства.

Фигуранта задержали и уже объявили ему подозрение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

