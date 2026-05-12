Во Львовской области под колесами грузовика погибла женщина
ДТП произошло 12 мая около 08:00 в селе Пасеки-Зубрицкие Львовского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель грузовика Renault Premium, 53-летний мужчина, совершил наезд на местную жительницу.
От полученных травм 80-летняя женщина погибла на месте до приезда медиков.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, утром 12 мая на Киевщине грузовик переехал девочку на пешеходном переходе. Ребенок получил травмы, его госпитализировали.
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
Смертельное ДТП в Житомирской области: Renault вылетел в кювет
12 мая 2026, 13:00Элитная застройка под Киевом: Миндич, Чернышев и еще четверо фигурантов получили подозрения
12 мая 2026, 12:47В Одесской области рабочий погиб во время работы с автокраном: будут судить предпринимателя
12 мая 2026, 12:45Адвокат Ермака: подозрение по делу о легализации 460 млн грн безосновательно
12 мая 2026, 12:35Пограничники показали, как россияне на фронте притворяются мертвыми
12 мая 2026, 12:30В Черниговской области подросток избил 12-летнюю девочку: полиция открыла дело
12 мая 2026, 12:22На Ровенщине BMW столкнулся со скутером: погиб 17-летний парень
12 мая 2026, 11:55В Полтаве женщина потеряла два пальца после ссоры с мужчиной
12 мая 2026, 11:42В Виннице пьяный военный взорвал пиротехническую гранату перед полицейскими
12 мая 2026, 11:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Все блоги »