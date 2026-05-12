11:42  12 травня
У Полтаві жінка втратила два пальці після сварки з чоловіком
09:41  12 травня
Смертельна ДТП на Донеччині: двоє людей загинули, четверо постраждали
08:38  12 травня
В Україні запускають програму стажування для людей віком 50+
UA | RU
UA | RU
12 травня 2026, 12:35

Адвокат Єрмака: підозра у справі про легалізацію 460 млн грн безпідставна

12 травня 2026, 12:35
Читайте также на русском языке
Фото: Bloomberg
Читайте также
на русском языке

Адвокат колишнього очільника Офісу Президента Андрія Єрмака Ігор Фомін заявив, що вважає підозру своєму клієнту у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень під час елітного будівництва під Києвом безпідставною

Про це він сказав в ефірі Суспільного, передає RegioNews.

За словами адвоката, сторона захисту не бачить підстав для висунення кримінальних претензій Єрмаку та заперечує його причетність до ймовірної схеми відмивання коштів.

"Не треба бути професійним юристом, щоб запитати себе: чиї кошти мав відмивати Єрмак в якомусь будівництві? Як на мене, ця вся ситуація є спровокованою оцим публічним тиском", – заявив Фомін.

Він також додав, що повідомлення про підозру стало для захисту несподіванкою.

Крім того, адвокат заперечив зв’язок Єрмака з так званими "плівками Міндіча", заявивши, що не розуміє, про які саме записи йдеться, а також поставив під сумнів їхню достовірність.

"Ну, плівки, ну, яке ми маємо відношення до будь-яких плівок. Ви там чули голос пана Єрмака десь, хоч раз?", – наголосив Фомін.

Нагадаємо, НАБУ і САП 11 травня ввечері провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".

Звільнення Єрмака: що відомо

Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 28 листопада 2025 року. Вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Читайте також: У Чернишова знайшли елітні маєтки на Київщині

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому, голова держави йому подякував.

29 листопада через кілька годин після звільнення Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Але водночас не уточнив, коли і як планує вирушити на війну.

15 січня 2026 року Міністерство оборони Україну у відповідь на запит народного депутата Ярослава Железняка повідомило, що Єрмак не звертався до жодного ТЦК та СП з бажанням пройти військову службу.

Згодом стало відомо, він поновив право на заняття адвокатською діяльністю. Право Єрмака на адвокатську діяльність було призупинено з 20 лютого 2020 року за його власним клопотанням. Саме з цього часу він очолював Офіс Президента.

Читайте також: Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Андрій Єрмак підозра строительство адвокат скандал легалізація кооператив Династія
"Чому тут дивуватись": радник Зеленського прокоментував підозру Єрмаку
12 травня 2026, 07:21
НАБУ проводить обшуки у будинку Андрія Єрмака в Києві, — Железняк
11 травня 2026, 23:23
Кооператив "Династія": Єрмак вперше прокоментував підозру від НАБУ і САП
11 травня 2026, 23:15
Всі новини »
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
Смертельна ДТП на Житомирщині: Renault вилетів у кювет
12 травня 2026, 13:00
Елітна забудова під Києвом: Міндіч, Чернишов і ще четверо фігурантів отримали підозри
12 травня 2026, 12:47
На Одещині робітник загинув під час роботи з автокраном: судитимуть підприємця
12 травня 2026, 12:45
Прикордонники показали, як росіяни на фронті прикидаються мертвими
12 травня 2026, 12:30
На Чернігівщині підліток побив 12-річну дівчинку: поліція відкрила справу
12 травня 2026, 12:22
На Львівщині під колесами вантажівки загинула жінка
12 травня 2026, 11:56
На Рівненщині BMW зіткнувся зі скутером: загинув 17-річний хлопець
12 травня 2026, 11:55
У Полтаві жінка втратила два пальці після сварки з чоловіком
12 травня 2026, 11:42
У Вінниці пʼяний військовий підірвав піротехнічну гранату перед поліцейськими
12 травня 2026, 11:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Пекар
Ігор Луценко
Всі блоги »