08:38  12 мая
В Украине запускают программу стажировки для людей 50+
07:57  12 мая
На Ровенщине через 8 месяцев после ДТП умерла 30-летняя пассажирка мотоцикла
23:45  11 мая
В Днепре водитель маршрутки выбросил ребенка без сознания на асфальт
UA | RU
UA | RU
12 мая 2026, 08:38

В Украине запускают программу стажировки для людей 50+

12 мая 2026, 08:38
Читайте також українською мовою
Фото: Telegram/Юлия Свириденко
Читайте також
українською мовою

В Украине стартует национальная программа взрослой стажировки "Опыт имеет значение" для людей от 50 лет

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает RegioNews,

По ее словам, дефицит кадров уже стал одним из самых больших вызовов для украинской экономики. Особенно остро нехватка специалистов ощущается в сферах строительства и оборонной промышленности, где потребность в работниках в дальнейшем будет только расти.

Новая программа предусматривает три ключевых этапа.

  • Первый – обучение и подготовка к новому этапу карьеры: обновление резюме, адаптация к современным требованиям рынка труда и получение практических навыков.
  • Второй – встреча с работодателем и обсуждение формата сотрудничества.
  • Третий – трудоустройство или краткосрочная стажировка в компании с возможностью дальнейшей работы.

"Во время стажировки кандидат знакомится с рабочим процессом, а работодатель может оценить его соответствие должности", – отметила Свириденко.

По результатам исследования "Рынок труда после 50 лет", люди постарше не теряют конкурентоспособности из-за нехватки опыта. Наоборот, работодатели ценят их надежность и профессионализм.

В то же время, около 65% компаний указывают на проблему недостаточных цифровых навыков у кандидатов в возрасте 50+, а еще 60% признают влияние возрастных стереотипов во время найма работников.

"Люди – основа нашей устойчивости и экономической состоятельности. Каждый и каждая нужны для экономики в условиях войны и восстановления страны", – добавила премьер-министр.

Напомним, по данным Киевской школы экономики, война привела к потере около 40% трудоспособного населения Украины и серьезно усугубила ситуацию на рынке труда.

Читайте также: Работа не для всех: как в Украине "давят" потенциал поколения 50+

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина работа работник работодатели Программа Кабмин правительство стажировка
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
О "пленках", кадровых решениях и политическом кризисе
12 мая 2026, 08:56
После вражеской атаки в Житомире повреждены дома и авто
12 мая 2026, 08:51
В Николаевской области из-за утренней атаки "шахедов" обесточены населенные пункты
12 мая 2026, 08:47
Россияне ударили по железной дороге на Днепропетровщине: повреждены локомотивы, пострадал машинист
12 мая 2026, 08:31
"Быстрый заработок" и шантаж: в Черновцах и Житомире пытались завербовать школьников
12 мая 2026, 08:21
На Харьковщине ночью вражеские дроны попали по предприятию и частному сектору
12 мая 2026, 08:13
Россияне продвинулись вблизи трех населенных пунктов в Донецкой области – DeepState
12 мая 2026, 07:59
На Ровенщине через 8 месяцев после ДТП умерла 30-летняя пассажирка мотоцикла
12 мая 2026, 07:57
Враг атаковал пять районов Днепропетровщины: один человек погиб, четверо ранены
12 мая 2026, 07:46
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Все публикации »
Валерий Пекар
Игорь Луценко
Юрий Чевордов
Все блоги »