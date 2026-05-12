В Украине запускают программу стажировки для людей 50+

В Украине стартует национальная программа взрослой стажировки "Опыт имеет значение" для людей от 50 лет

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает RegioNews,

По ее словам, дефицит кадров уже стал одним из самых больших вызовов для украинской экономики. Особенно остро нехватка специалистов ощущается в сферах строительства и оборонной промышленности, где потребность в работниках в дальнейшем будет только расти.

Новая программа предусматривает три ключевых этапа.

Первый – обучение и подготовка к новому этапу карьеры: обновление резюме, адаптация к современным требованиям рынка труда и получение практических навыков.

Второй – встреча с работодателем и обсуждение формата сотрудничества.

Третий – трудоустройство или краткосрочная стажировка в компании с возможностью дальнейшей работы.

"Во время стажировки кандидат знакомится с рабочим процессом, а работодатель может оценить его соответствие должности", – отметила Свириденко.

По результатам исследования "Рынок труда после 50 лет", люди постарше не теряют конкурентоспособности из-за нехватки опыта. Наоборот, работодатели ценят их надежность и профессионализм.

В то же время, около 65% компаний указывают на проблему недостаточных цифровых навыков у кандидатов в возрасте 50+, а еще 60% признают влияние возрастных стереотипов во время найма работников.

"Люди – основа нашей устойчивости и экономической состоятельности. Каждый и каждая нужны для экономики в условиях войны и восстановления страны", – добавила премьер-министр.

Напомним, по данным Киевской школы экономики, война привела к потере около 40% трудоспособного населения Украины и серьезно усугубила ситуацию на рынке труда.

