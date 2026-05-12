В Белгород-Днестровском районе завершили расследование дела по частному предпринимателю, чей работник погиб во время выполнения опасных работ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Трагедия произошла в октябре прошлого года в Шабовской громаде. 46-летний разнорабочий обустраивал проезд для спецтехники с помощью автокрана. Во время маневра стрела оказалась на опасном расстоянии от линии электропередачи, в результате чего мужчина получил смертельный удар током.

Следствие выяснило, что предприниматель допустил к работам с повышенной опасностью человека без надлежащего оформления, медицинского осмотра и специальной учебы. Полиция собрала доказательства нарушения нормативно-правовых актов по охране труда, что привело к тяжелым последствиям.

Предпринимателя будут судить по ч. 2 ст. 272 УК Украины. Ему грозит до восьми лет заключения с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, в Тернополе мужчина тяжело травмировался на производстве. Он упал с двухметровой высоты и множественных переломов и травмы головы.