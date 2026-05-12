Пограничники показали, как россияне на фронте притворяются мертвыми

Украинские военные продолжают уничтожать окупантов на фронте. Пограничники показали, как атаковали притворявшегося мертвым россиянина

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

На видео можно увидеть работу пограничников бригады "Форпост". Здесь можно увидеть, как россиянин скрывался среди тел ликвидированных окупантов, пытаясь притвориться мертвым. Однако после удара он поднялся, словно ничего не произошло. Однако ненадолго.

"Результат – на видео. Карающая тень видит больше, чем врагу кажется", - говорят пограничники.

Напомним, Силы специальных операций Украины в ночь на 17 апреля атаковали дронами логистическую базу российского центра беспилотных систем "Рубикон". Это произошло в оккупированном Мангуше Донецкой области.