Стало известно, кто заплатил 51,6 млн грн залога за Чернышева

Фото: Facebook/Mykhailo Tkach

Об этом пишет журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, передает RegioNews.

По его словам, 30 млн грн уплатил Андрей Процик, управляющий партнер юридической фирмы "Процик и Партнеры". В прошлом он был соучредителем общей юрфирмы с будущим министром аграрной политики Николаем Сольским – "Сольский, Процик и Партнеры".

Сольский в 2024 году получил подозрение от НАБУ и оставил должность.

Кроме того, Процик с 2019 по 2022 год являлся независимым членом Наблюдательного совета ПАО "Укрнафта". По данным источников УП в бизнес-среде, он может неформально курировать вопросы на рынке аптек в интересах Чернышева.

Вторую часть залога – 21,6 млн грн – внесла Ирина Федорович. Других деталей о ней пока нет.

Как пишет Радио Свобода, "Схемы" дозвонились двум адвокатам Алексею Чернышеву. Александр Готин заявил, что ему неизвестно, вышел ли из СИЗО его подзащитный. Другой адвокат, Александр Тананакин, сказал, что не может разглашать деталей, но отметил, что "по закону он должен выйти", ведь за него внесли залог.

Как известно, 18 ноября Высший антикоррупционный суд принял решение заключить эксминистра под стражу на срок в 60 суток, оставив возможность внесения залога в размере 51,6 миллиона гривен.

Чернышева обвиняют в незаконном обогащении в контексте дела о хищении средств "Энергоатома". Следствием задокументирована передача ему и доверенному лицу более 1,2 миллиона долларов наличными и около 100 тысяч евро.

В случае доказывания его вины ему грозит тюремное заключение сроком от пяти до десяти лет, а также запрет на занятие должностей в течение трех лет. Сам Чернышев категорически отрицает все обвинения.

Пленки НАБУ и роль Чернышева

10 ноября НАБУ заявило о разоблачении деятельности преступной организации, основным направлением работы которой было "систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% стоимости контрактов".

11 ноября Национальное антикоррупционное бюро обнародовало еще две части записей в рамках операции "Мидас". В новых пленках, как и в предыдущих сериях, фигурируют знакомые персонажи, а также появляются новые, в том числе бывший вице-премьер Алексей Чернышев, получавший средства через "прачечную".

По данным НАБУ, Чернышев пользовался услугами "прачечной" и получал деньги не только в офисе, но и в клинике Александра Цукермана (руководит жена Цукермана, клиника по ул. Чикаленко, бывшая Пушкинская).

В целом зафиксирована передача $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными.

Из пленок понятно, что Чернышев сам приезжал за наличными, а выдачу контролировал непосредственно Тимур Миндич. Например, 8 мая Цукерман говорит с Фурсенко и говорит, что они должны отдать Чернышеву "500 и из хачапури", и просит не затягивать. Что такое хачапури – неясно. Последние $500 тысяч 9 мая 2025 передают уже жене Чернышева в больнице Цукермана. На тот момент Чернышев уже был подозреваемым в производстве НАБУ и САП.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского