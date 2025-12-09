Зеленский готовится к выборам во время военного положения

фото: Офис Президента Украины

Как передает RegioNews, об этом глава государства сказал во время пресс-конференции.

Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к выборам, а заявления о том, что он якобы цепляется за кресло, назвал неадекватной историей.

Украинский лидер также напомнил, что для выборов необходимо обезопасить людей от обстрелов и гарантировать, что проголосовать смогут военные.

"Я прошу сейчас США, можно с европейцами обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда следующие 60 дней Украина будет готова к проведению выборов, у меня лично есть волю и готовность", – добавил Зеленский.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы. Американский лидер намекнул, что в Украине тему войны используют для того, чтобы не проводить выборы.