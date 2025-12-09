Зеленский готовится к выборам во время военного положения
Президент Украины Владимир Зеленский попросил депутатов подготовить законодательные изменения, позволяющие провести выборы во время военного положения
Как передает RegioNews, об этом глава государства сказал во время пресс-конференции.
Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к выборам, а заявления о том, что он якобы цепляется за кресло, назвал неадекватной историей.
Украинский лидер также напомнил, что для выборов необходимо обезопасить людей от обстрелов и гарантировать, что проголосовать смогут военные.
"Я прошу сейчас США, можно с европейцами обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда следующие 60 дней Украина будет готова к проведению выборов, у меня лично есть волю и готовность", – добавил Зеленский.
Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы. Американский лидер намекнул, что в Украине тему войны используют для того, чтобы не проводить выборы.