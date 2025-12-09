21:52  09 декабря
Во Львовской области произошло новое нападение на работника ТЦК
19:04  09 декабря
В Одессе посреди улицы застрелили человека
16:59  09 декабря
В Киеве более 2 млн потребителей остаются без электроснабжения
09 декабря 2025, 22:48

Зеленский готовится к выборам во время военного положения

09 декабря 2025, 22:48
фото: Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский попросил депутатов подготовить законодательные изменения, позволяющие провести выборы во время военного положения

Как передает RegioNews, об этом глава государства сказал во время пресс-конференции.

Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к выборам, а заявления о том, что он якобы цепляется за кресло, назвал неадекватной историей.

Украинский лидер также напомнил, что для выборов необходимо обезопасить людей от обстрелов и гарантировать, что проголосовать смогут военные.

"Я прошу сейчас США, можно с европейцами обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда следующие 60 дней Украина будет готова к проведению выборов, у меня лично есть волю и готовность", – добавил Зеленский.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы. Американский лидер намекнул, что в Украине тему войны используют для того, чтобы не проводить выборы.

выборы политика Украина Владимир Зеленский
09 декабря 2025, 23:19
