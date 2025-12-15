На Банковій готують законопроєкт про вибори під час воєнного стану

Фото: з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський дав доручення депутатам розробити законопроєкт, який передбачає можливість проведення виборів під час воєнного стану

Про це пише РБК-Україна, передає RegioNews.

Як повідомляють кілька співрозмовників видання, ініціатива виникла, як реакція на слова президента США Дональда Трампа про нібито тривалу відсутність виборів в Україні.

За задумом української влади, таким чином "м'яч" перекидається на американський бік: для проведення виборів необхідне значне зниження військової активності, а тому вимога припинити бойові дії має піти від Кремля.

Зазначається, що минулого тижня на Банковій вже відбулася робоча зустріч щодо підготовки законопроєкту. Серед новацій: можливість багатоденного голосування, а вкластися мають у 60-денний термін, як при дострокових виборах президента.

Нагадаємо, Дональд Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори. Американський лідер натякнув, що в країні тему війни використовують для того, щоб їх не проводити.

У свою чергу, Володимир Зеленський наголосив, що готовий до виборів, а заяви про те, що він нібито "чіпляється" за крісло, назвав "неадекватною історією".

За словами заступника голови ЦВК Сергія Дубовика, для організації чесного і вільного голосування за міжнародними стандартами потрібно близько шести місяців.

Читайте також: Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу