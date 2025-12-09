США призывают Украину провести президентские выборы

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на его интервью Politico

Американский лидер намекнул, что в Украине тему войны используют для того, чтобы не проводить выборы.

"Они давно не проводили выборы. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия", – заявил Трамп.

Также он отметил, что у украинского народа должен быть выбор.

Ранее Зеленский заявил, что Украина передаст США свой взгляд на мирный план и гарантию безопасности. По его словам, количество пунктов документа после переговоров в Женеве и работы с представителями США в Майами было сокращено с 28 до 20.