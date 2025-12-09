США призывают Украину провести президентские выборы
Президент США Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на его интервью Politico
Американский лидер намекнул, что в Украине тему войны используют для того, чтобы не проводить выборы.
"Они давно не проводили выборы. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия", – заявил Трамп.
Также он отметил, что у украинского народа должен быть выбор.
Ранее Зеленский заявил, что Украина передаст США свой взгляд на мирный план и гарантию безопасности. По его словам, количество пунктов документа после переговоров в Женеве и работы с представителями США в Майами было сокращено с 28 до 20.
Умеров получил от США данные о переговорах с Россией и передаст их ЗеленскомуВсе новости »
08 декабря 2025, 10:40Трамп заявил, что Россия согласна на мирный план, но Зеленский его еще не читал
08 декабря 2025, 07:38Зеленский провел длинный и содержательный разговор с представителями Трампа
06 декабря 2025, 19:14
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Для россиян масштаб жертв никогда не являлся решающим фактором в восприятии реальности
09 декабря 2025, 15:27Света у людей будет больше, но будут отключать даже критические объекты
09 декабря 2025, 15:11Судебное заседание по делу Коломойского снова отменили: названа причина
09 декабря 2025, 14:55РФ в очередной раз нанесла удар по газовой инфраструктуре Украины
09 декабря 2025, 14:16Сбил ребенка на переходе: в Ровенской области водителю грозит заключение
09 декабря 2025, 13:55В Украине с 1 января 2026 года стартует бесплатная вакцинация от ВПЧ для девочек 12-13 лет
09 декабря 2025, 13:48До границы не доехали: на Буковине задержали переправителей с "клиентом"
09 декабря 2025, 13:48На Днепропетровщине мужчина по ошибке оказался в базе розыска ТЦК
09 декабря 2025, 13:35В Сумской области пограничники уничтожили более 20 российских беспилотников
09 декабря 2025, 13:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все блоги »