Высокопоставленного чиновника США отстранили от переговоров по Украине

иллюстративное фото: из открытых источников

Министра армии США Дэна Дрисколла отстранили от участия в переговорах по завершению войны в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на The Telegraph.

Неназванные источники издания утверждают, что Дрисколла отстранили от переговоров после того, как министр обороны США решил, что он "выходит за пределы своих полномочий".

Как известно, Дрисколл должен был посетить Киев второй раз две недели назад, но этого так и не произошло.

Напомним, президент США Дональд Трамп представил обновленный "мирный план" – и он снова предусматривает серьезные территориальные уступки Украины. Документ предлагает признать российский контроль над Крымом, а также Донецкой и Луганской областями.