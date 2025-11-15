14:21  15 ноября
Зеленский анонсировал новые элементы "Зимней поддержки"
16:04  14 ноября
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
15:12  14 ноября
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
15 ноября 2025, 11:53

Тимур Миндич выехал из Украины на вип-такси – "Схемы"

15 ноября 2025, 11:53
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Бизнесмен и соучредитель студии «Квартал 95» Тимур Миндич, подозреваемый в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, выехал из Украины в ночь на 10 ноября, воспользовавшись услугами львовского сервиса премиум-перевозок «ТаймЛюкс»

Об этом сообщили журналисты проекта "Схемы", передает RegioNews.

По данным источников в правоохранительных органах, Миндич пересек границу в 2:09 ночи 10 ноября на автомобиле Mercedes-Benz S 350, принадлежащем одному из совладельцев ТаймЛюкс. Выезд прошел за несколько часов до обысков в его квартире детективами НАБУ в рамках спецоперации "Мидас", что касается систематического получения неправомерной выгоды должностными лицами и посредниками "Энергоатома".

Кто стоит за "ТаймЛюкс"

Журналисты установили, что автомобиль оформлен на 38-летнего львовского предпринимателя Максима Вовка, руководителя и владельца компании ТаймЛюкс. Фирма зарегистрирована в мае 2025 года и имеет лицензию на внутренние и международные пассажирские перевозки. В соцсетях сервиса указано, что компания предоставляет премиум-трансферы в Польшу, Молдову и Румынию с "полным сопровождением" и "быстрым пересечением границы".

Другим совладельцем компании является Эльдар Асадулаев, ранее работавший в западном региональном управлении Госпогранслужбы и отмечен в профильных сервисах как начальник отдела борьбы с контрабандой.

По данным журналистов, стоимость поездки на автомобиле S-класса по маршруту Киев – Варшава в ноябре составила 1300 евро.

Комментарии фигурантов

Максим Вовк заявил журналистам, что его компания не проверяет документы пассажиров: "Этим занимаются государственные органы. Информации для комментариев нет".
На вопрос о знакомстве с Миндичем ответил: "Слава богу, нет".

Эльдар Асадулаев сказал только: "Впервые слышу" и завершил разговор.

Позиция Госпогранслужбы

В ГНСУ подтвердили, что провели внутреннее расследование. По его результатам установлено:

  • Миндич уехал из Украины законно;
  • все документы, дающие право на пересечение границы во время военного положения, действовали;
  • ограничений на выезд к нему бездействовало.

Напомним, ранее НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов, прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

Организатором схемы был Тимур Миндич, совладелец "Квартала-95" и близкий друг президента Владимира Зеленского. В материалах НАБУ он фигурирует под прозвищем "Карлсон". По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

Энергоатом коррупционная схема Мидас Миндичгейт
